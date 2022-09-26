Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa'da, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri" ve "2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri" törenlerine katıldı.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Türk devletleri arasındaki ticari ilişkilerden bahseden Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelere baktığımız zaman 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyadan bahsediyoruz. Balkanlar'dan Çin'e uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve güzergahta 45 önemli şehri barındıran Türk Devletleri Teşkilatı'nın nüfusu 170 milyon. Bu sadece teşkilata üye olan ülkelerimiz olsun. Ancak Rusya. Çin, İran, Irak, Suriye, Balkanlar bu ve diğer coğrafyalarda bulunan kardeşlerimizi de kattığımızda 300 milyonu buluyor. 5 milyon kilometrekare coğrafya ve 1,5trilyon dolarlık gayrisafi hasıla 700 milyar dolarımızla 5milyar aslında dünyanın 12'inci büyük ekonomisi. Peki hal böyleyken Türk Devletleri Teşkilatı dünya refahından, dünyanın milli gelirinden gerekli payı alabiliyorduk. Bir de ona bakalım dünyanın gayrisafi hasılasının 95 trilyon olduğunu düşünürsek yüzde 2'den biraz fazla bir payımız var. Nüfusumuz da dikkate aldığımızda bu oran çok düşük ve gelişmiş ülkeler, Avrupa, Amerika, Çin, Japonya bu gibi ülkeler dünya refahından çok daha fazla koyar. Aslında dünyanın problemi de bu. Bölgesel ve küresel anlamda adil dağıtılmamış olmasının sancılarını, sıkıntılarını bugün çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Terörle çekiyoruz, iç savaşlarda ve göç. Bunları çok uzun bir geçmişi var. Kısa sürede de bitecek gibi gözükmüyor." diye konuştu.

"HİÇBİR TERCÜMANA İHTİYAÇ KALMADAN ANLAŞABİLİRİZ"

Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez. Dil aynı zamanda yakınlaşma, birleşme, kaynaşma vesilesidir. Üç şey vardır insanların birbirinden uzaklaştıran, bunlardan birincisi mesafedir. İkincisi dindir, üçüncüsü dildir. Şimdi mesafeler artık yakın. Eskisi gibi değil. Dinde bir problemimiz yok. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Dinimiz bir. Rabbimiz bir. Peygamberimiz bir, kitabımız bir. Dil üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Birlikteliğin çok hızlı bir şekilde sağlanmasının yolu dilde birliğin sağlanmasından geçiyor. Hepimizin ümidi, hedefi burada çıktığınızda konuşurken bir kulaklık, bir tercüman kullanmaya ihtiyaç duymadığımız günlerdir. Bunun yani çok kısa bir araştırmada ben şuna şahit oldum. 2 bin 500 tane ortak kelime var. Bugün günümüzde gençler, günlük hayatta bin kelime bile ancak kullanabiliyoruz. Hal böyle olunca biz rahatlıkla aramızda. hiçbir tercümana, hiçbir çevreye ihtiyaç kalmadan anlaşabiliriz. Ve böylece daha çok şeyi birlikte yapabiliriz."

Konuşmanın ardından 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri' ve '2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri' sahiplerine verildi.