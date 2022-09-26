Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez - Son Dakika
Üye Girişi

Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez

26.09.2022 15:12
Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez

"Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri" ve "2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri" törenlerinde konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez. Dil aynı zamanda yakınlaşma, birleşme, kaynaşma vesilesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa'da, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri" ve "2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri" törenlerine katıldı.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Türk devletleri arasındaki ticari ilişkilerden bahseden Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelere baktığımız zaman 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyadan bahsediyoruz. Balkanlar'dan Çin'e uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve güzergahta 45 önemli şehri barındıran Türk Devletleri Teşkilatı'nın nüfusu 170 milyon. Bu sadece teşkilata üye olan ülkelerimiz olsun. Ancak Rusya. Çin, İran, Irak, Suriye, Balkanlar bu ve diğer coğrafyalarda bulunan kardeşlerimizi de kattığımızda 300 milyonu buluyor. 5 milyon kilometrekare coğrafya ve 1,5trilyon dolarlık gayrisafi hasıla 700 milyar dolarımızla 5milyar aslında dünyanın 12'inci büyük ekonomisi. Peki hal böyleyken Türk Devletleri Teşkilatı dünya refahından, dünyanın milli gelirinden gerekli payı alabiliyorduk. Bir de ona bakalım dünyanın gayrisafi hasılasının 95 trilyon olduğunu düşünürsek yüzde 2'den biraz fazla bir payımız var. Nüfusumuz da dikkate aldığımızda bu oran çok düşük ve gelişmiş ülkeler, Avrupa, Amerika, Çin, Japonya bu gibi ülkeler dünya refahından çok daha fazla koyar. Aslında dünyanın problemi de bu. Bölgesel ve küresel anlamda adil dağıtılmamış olmasının sancılarını, sıkıntılarını bugün çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Terörle çekiyoruz, iç savaşlarda ve göç. Bunları çok uzun bir geçmişi var. Kısa sürede de bitecek gibi gözükmüyor." diye konuştu.

"HİÇBİR TERCÜMANA İHTİYAÇ KALMADAN ANLAŞABİLİRİZ"

Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez. Dil aynı zamanda yakınlaşma, birleşme, kaynaşma vesilesidir. Üç şey vardır insanların birbirinden uzaklaştıran, bunlardan birincisi mesafedir. İkincisi dindir, üçüncüsü dildir. Şimdi mesafeler artık yakın. Eskisi gibi değil. Dinde bir problemimiz yok. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Dinimiz bir. Rabbimiz bir. Peygamberimiz bir, kitabımız bir. Dil üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Birlikteliğin çok hızlı bir şekilde sağlanmasının yolu dilde birliğin sağlanmasından geçiyor. Hepimizin ümidi, hedefi burada çıktığınızda konuşurken bir kulaklık, bir tercüman kullanmaya ihtiyaç duymadığımız günlerdir. Bunun yani çok kısa bir araştırmada ben şuna şahit oldum. 2 bin 500 tane ortak kelime var. Bugün günümüzde gençler, günlük hayatta bin kelime bile ancak kullanabiliyoruz. Hal böyle olunca biz rahatlıkla aramızda. hiçbir tercümana, hiçbir çevreye ihtiyaç kalmadan anlaşabiliriz. Ve böylece daha çok şeyi birlikte yapabiliriz."

Konuşmanın ardından 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri' ve '2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri' sahiplerine verildi.

YORUMLAR
500
BİNALİ YILDIRIM: DİLİNİ MUHAFAZA EDEMEYEN EGEMENLİĞİNİ MUHAFAZA EDEMEZ BİNALİ YILDIRIM: DİLİNİ MUHAFAZA EDEMEYEN EGEMENLİĞİNİ MUHAFAZA EDEMEZ BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ
Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement