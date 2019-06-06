Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

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Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak

Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı