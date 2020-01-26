Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Yıldırım, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve diğer ilgililerle depremden etkilenen Gökçe Mahallesi'nde depremzedelerle buluştu.

Mahalleye kurulan bir çadırı ziyaret ederek depremzedelerle görüşen Yıldırım, burada hayatını kaybedenler için dua etti.

Ardından depremde hasar gören binaları inceleyen Yıldırım, taziye ziyaretleri de gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, yaralananlara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, Elazığ'daki depremde hem Elazığ'da hem de Malatya'da ciddi anlamda hasarlar oluşturduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Binin üzerinde yaralı vatandaşımız oldu. Onların da tedavileri büyük oranda tamamlandı. Çok şükür yaralıların hayati tehlikesi yok. Öncelikle vefat eden bütün vatandaşlarımızın, yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Depremin ilk anından itibaren hükümetimiz, hemen yarım saat içerisinde olaylara müdahale etti, gerekli birimler harekete geçti." dedi.

Yıldırım, aradan geçen 40 saatin içerisinde 45 kişinin enkaz altından sağ salim çıkarıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu başarabilen çok az ülke vardır. Hamdolsun Türkiye'de bu başarılmıştır, çünkü bütün görevliler zaman mefhumunu dikkate almadan, zamanla yarışarak çalışmalardır. Telefonların sinyalini takip ederek, en ufak bir inilti sesini dahi takip ederek, oradan yığınlarca betonun altından o vatandaşlarımızı, o yavrularımızı, o kadınlarımızı çıkarmayı başarmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımız dün buradaydı, o da gerekli talimatlarını verdi, hasta ziyaretlerini yaptı. Şu anda süratle hasar tespiti yapılıyor. Bir yandan yaralılar tedavi edilirken, bir yandan vefat edenler defnedilirken, hasar tespiti de devam ediliyor. Hem Elazığ'da hem burada. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Bundan sonraki yapmamız gereken; Ev yaparken mutlaka bu işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım, çünkü can bizim canımızdır. Biz evi niye yapıyoruz daha rahat ve konforlu yaşayalım diye. Kendimize ileride mezar olacak diye ev yapar mıyız?"

"Depremle yaşamayı öğreneceğiz"

Elazığ depreminin büyük bir felaket olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"6,8 şiddetindeki bir depreme rağmen can kaybının bu kadar az olması büyük bir başarıdır. 40'ın altında vefat eden var 45 sağ kurtulan var. Bunlar saatlerde sonra, 20 saat sonra çıkartılanlar var. Allah böylesine büyük bir felaket bu milete yaşatmasın. Ancak şunu bilmeliyiz ki bu toprakları, Anadolu toprakları hep fay hattı üzerinde kurulu. Depremler bizim hayatımızın bir parçası. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Bunu yaparken de süratle, aralıksız bu binalarımı, yapılarımızı gözden geçireceğiz ve gerekeni yapacağız."

"Şimdi yaraları sarma zamanıdır"

Binali Yıldırım, depremin ne olduğunu bilen birisi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Erzincanlıyım, babamdan, dedemden hep 1939 depremini çok dinledim. O zaman Erzincan'da evinde cenaze olmayan bir hane kalmamış. Bütün şehir yerle bir olmuş, yeri değiştirilmiş. Dolayısıyla acı, büyük acı. O acı orada kalmıyor. Yıllar boyu devam ediyor. Bütün insanların ruh halini olumsuz etkiliyor. Şimdi yaraları sarma zamanıdır. Süratle, herkes seferber olmuş durumda. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, sağlık, içişleri, çevre ve şehircilik ve aile bakanlığı gayret ediyor, çalışıyor, üstüne üstlük vatandaşlarımız İzmir'den, Muğla'dan, Erzurum'dan, Türkiye'nin her yerinden akın akın 'ben ne yapabilirim, ben nasıl destek olabilirim' bunun telaşı içerisinde buralara geliyor. Bu da bizim milletimizin güzelliğidir. Bizim milletimizin önemli bir özelliğidir. Zorda, darda, sıkıntılarda bir araya gelmek, dayanışma ve kardeşlik içerisinde olmak... Gün bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür. Bunu da en güzel şekilde gösterdi milletimiz."