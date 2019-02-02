Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Doğu Perinçek'i Kabul Etti

Binali Yıldırım Doğu Perinçek'i Kabul Etti

24 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti.

Binali Yıldırım Doğu Perinçek'i Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Perinçek, "Vatanımızın bütünlüğü, Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin buradan bir üretim ekonomisiyle çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. ve şuna da güveniyoruz, inanıyoruz. Türkiye bu zorlukları, bu çetin koşulları yenecek kabiliyete, birikime, güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir" dedi.

(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

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