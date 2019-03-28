Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Dolapdere'de Sanayi Esnafı ile Buluştu (4)

Binali Yıldırım, Dolapdere'de Sanayi Esnafı ile Buluştu (4)

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Dolapdere'de sanayi esnafı ile buluştu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın genel görüntüleri AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başakşehir programından...

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Dolapdere'de sanayi esnafı ile buluştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın genel görüntüleri
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başakşehir programından detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Dolapdere'de sanayi esnafı ile buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:19 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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