Binali Yıldırım, Dolapdere'de Sanayi Esnafı ile Buluştu (4)
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Dolapdere'de sanayi esnafı ile buluştu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın genel görüntüleri AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başakşehir programından...
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Dolapdere'de sanayi esnafı ile buluştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın genel görüntüleri
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başakşehir programından detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Dolapdere'de sanayi esnafı ile buluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:19 Kaynak: AA
24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı
Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi