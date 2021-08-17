BİNALİ YILDIRIM DÖRT MEVSİMİ KONUŞUYORDUK, ŞİMDİ İKİ MEVSİMİ KONUŞUYORUZ - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bir küresel ısınma gerçeği var, iklimler değişti, mevsimler değişti, dört mevsim konuşuyorduk, şimdi iki mevsim konuşuyoruz. Dolayısıyla bu değişikliklerin dünyamızı insanlığa bir maliyeti olacak bunu görüyoruz. Bundan sonraki tüm çabamız sadece devlet belediye olarak değil, vatandaşlar olarak da daha bilinçli yapacağımız işleri günübirlik kararlarla değil, uzun vadeli gelecek öngörüsüyle yapmamız lazım. Aksi halde üzüntülerimiz devam eder dedi.

Bartın'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesi Akörensöküler köyü ve Zafer köyüne gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, selde zarar gören vatandaşlarla sohbet edip, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Zafer köyünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, Sel taşkınından en fazla etkilenen yer burası, gördüğünüz gibi ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş ve vatandaşlarımızın başta hayatını kurtarmak üzere oluşan zararı giderecek tedbirleri almıştır. Burada yoğun bir çalışma var. herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bununla da kalmıyor bundan emin olabilirsiniz, yurdun her köşesinden 84 milyon vatandaşımızın aklı fikri burada yüreği sizinle atıyor. Bu bizim milletimizin en güzel hasletidir. En güzel özelliğidir. Üzüntülerimizi paylaşıp azaltıyoruz, sevinçlerimizi paylaşıp arttırıyoruz. ve bu günlerde geride kalacak. Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak. Bundan sonra bu ve buna benzer felaketlerin daha az yaşanması için de gereken gayret gösterilecek tedbirler alınacak.

MEVSİMLER VE İKLİM DEĞİŞTİ

Dünyadaki Küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Binali Yıldırım, Ama şunun bilinmesi lazım, bir küresel ısınma gerçeği var, iklimler değişti, mevsimler değişti, dört mevsim konuşuyorduk, şimdi iki mevsim konuşuyoruz. Dolayısıyla bu değişikliklerin dünyamızı insanlığa bir maliyeti olacak bunu görüyoruz. Bundan sonraki tüm çabamız sadece devlet belediye olarak değil, vatandaşlar olarak ta daha bilinçli yapacağımız işleri günübirlik kararlarla değil, uzun vadeli gelecek öngörüsüyle yapmamız lazım. Aksi halde üzüntülerimiz devam eder. Burada hepimize iş düşüyor. Türkiye büyük bir devlet, güçlü bir ülke Allaha şükür son bir aydır, bir yandan yangınlar güneyde yangın, kuzeyde sel, felaket ve hepsine yetişiyor. Tahrip olan bozulan her şey yerine getirilir, ama giden can geri gelmez, burada bir yaşlı teyzemiz çocukları ve kocası kurtuldu ama, kendisi kurtulamadı. Allahtan rahmet diliyoruz. Bir daha böyle büyük felaketleri ülkemize rabbim yaşatmasın' dedi.