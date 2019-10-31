Binali Yıldırım: "Dost bildiğimiz Avrupa, Amerika terör sevicisi haline geldi"

Selçuk Üniversitesi tarafından Binali Yıldırım'a Fahri Doktora payesi verildi

KONYA - TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz dünyanın ayağa kalktığını belirterek, "Dost bildiğimiz Avrupa, Amerika terör sevicisi haline geldi" dedi.

TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, Selçuk Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış törenine katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen törende Selçuk Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan 'Son Başbakan' isimli kısa film izletildi. Daha sonra Binali Yıldırım için "Fahri Doktora Tevcih Töreni" düzenlenerek, kendisine SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından Fahri Doktora Payesi verilerek cübbesi giydirildi.

"En büyük bedeli biz ödedik"

Törenin ardından konuşan TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafyanın çok dinamik bir coğrafya olduğunu belirterek, "Meşhur bir laf var; coğrafya kaderdir, bizim kaderimiz de bu topraklarda yaşamak. Bu topraklarda yaşamanın bedeli ağır. Biz bunu asırlardır yaşayarak görüyoruz. Hele hele son 40 yıl içerisinde maalesef ülkemizde bir yandan bölücü terör örgütü bir yandan FETÖ başta olmak üzere egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi korumak için amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başladığını hatırlatan Yıldırım, sınır komşusu olduğu için bu karışıklıktan en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Yıldırım, "En büyük bedeli biz ödedik ve burada 20 milyon insanın bir kısmı bu iç karışıklıkta hayatını kaybetti. Bir kısmı ülke içinden başka yerlere göç etmek mecburiyetinde kaldı ve büyük bir kısmı da Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelere geçerek canlarını kurtardılar. Bizim beklentimiz bir an önce Suriye'de bu iç savaşın son bulması, süper devletlerin emperyal hayallerinin sona ermesi ve bölgede barışın huzurun tekrar tesir edilmesi" şeklinde konuştu.

"Dost bildiğimiz Avrupa, Amerika terör sevicisi haline geldi"

Bu operasyonlardan sonra da terör örgütlerinin boş durmadığına değinen Yıldırım, "Ne yazık ki dost ve müttefik bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'ı yok edeceğim bahanesiyle, bizim 40 yıldır başımızı ağrıtan PKK'nın Suriye'deki yeğenleriyle; YPG bölücü terör örgütüyle iş birliğine gittiler. Hedef 'Biz DEAŞ terör örgütünü yok edeceğiz'. Nasıl yok edeceksiniz? Bir terör örgütü ile iş birliği yapıp, başka bir terör örgütü yok edilirse, o zaman elinizde kalan terör örgütünü yok etmek için yeni bir terör örgütü mü üreteceksiniz? Böyle bir yol olabilir mi? Bir devletin böyle bir politikası olabilir mi? Maalesef bütün duyarlarımıza rağmen bu yanlışta Amerika yönetimi devam etti ve sonunda dedi ki ' İş başa düştü'. Bildiğiniz gibi en son Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Barış Pınarı Operasyonu'nu başlattık. Barış Pınar Operasyonu başlar başlamaz dünya ayağa kalktı ve dost bildiğimiz Avrupa, Amerika terör sevicisi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Son olarak öğrencilere seslenen Yıldırım, bu vesileyle bugün akademik yılı açılışında sizlerle beraber olduğum için duyduğum bahtiyarlığı bir kez daha ifade ediyor, yeni eğitim-öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini Mevlam'dan niyaz ediyorum" dedi.

Akademik yılın başlangıcı hakkında konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "2019-2020 eğitim, öğretim yılına, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Üniversitemizin kuruluşunda emeği geçen ve bugün hayatta olmayan rektörlerimizi ve hocalarımızı rahmetle anıyorum. Hayatta olan rektörlerimize, tüm akademisyenlerimize, personelimize ve Konyalı Hemşehrilerimize emek ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin başarılı ve verimli bir öğretim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Başka protokolün siz saygıdeğer üyeleri olmak üzere bizleri bu programda yalnız bırakmayan kıymetli misafirlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum" dedi.