Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda 10 km yürüyüş yaptı
Son Dakika Genel Binali Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda 10 km yürüyüş yaptı

Binali Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda 10 km yürüyüş yaptı

28 dakika önce

Binali Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda 10 km yürüyüş yaptı Erzincan'da 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali gerçekleştiERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı, AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve...

Binali Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda 10 km yürüyüş yaptı

Erzincan'da 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali gerçekleşti

ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı, AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında doğada 10 kilometre yürüyüş yaptı.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne katıldı.

Festival protokol konuşmalarıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Barış Pınarı Harekatına değinerek varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediklerini masada da kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yürüyüş başladı. Yıldırım, beraberindeki protokol mensupları ve çok sayıda gençle 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan vatandaşlarda eşlik etti.

Güzergahında karşılaştığı atlı cirit ekibiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, başına kalpak taktı ve onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Yürüyüş sırasında zaman zaman çeşme başlarında mola veren Yıldırım, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Zorlu yürüyüşün ardından festival alanına gelen Yıldırım, burada da gençlerin fotoğraf çektirme isteğini karşılıksız bırakmadı.

Daha sonra Başbakan Yıldırım, festival kapsamında çamurlu parkurda yapılan off-road yarışlarını başlattı.

Binali Yıldırım Dumanlı Yaylası'nda 10 km yürüyüş yaptı

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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