Binali Yıldırım: "(Düzensiz göçmen) Asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha...
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- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:58 Kaynak: AA
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