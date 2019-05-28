Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(Düzensiz göçmen) Asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha...
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Binali Yıldırım: "(Düzensiz göçmen) Asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha...

6 dakika önce

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.

Binali Yıldırım:
- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:58 Kaynak: AA
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