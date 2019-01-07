Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Eğer Belediye Başkanı Olursam (1)

Binali Yıldırım: Eğer Belediye Başkanı Olursam (1)

10 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım: Eğer Belediye Başkanı Olursam (1), System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Eğer belediye başkanı olursam en önemli yapacağım iş, İstanbul'da aidiyeti güçlendirmek. İstanbul'da yaşayanların İstanbul aidiyetini taşıması lazım. Bunu İzmir yapıyor. Türkiye'nin her tarafından geliyor ama 1,5 yıl sonra ben İzmirliyim diyor. Ama İstanbul'dakiler Iğdırlıyım, Kastamonuluyum, Zonguldaklıyım, Suriyeliyim diyor. Yani İstanbul şuuru, aidiyeti lazım. İstanbul bizim evimiz, İstanbul bizim geleceğimiz" dedi.

Yıldırım, "Daha önce İstanbul adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek misiniz" sorusu üzerine ise, "Ben randevu aldım, görüştüm. Kararımı açıklamadan önce kendisiyle görüştüm" yanıtını verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, İstanbul, Politika
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