Binali Yıldırım: Emek Alın Teri Değerli Ama Kadın Emeği Çok Daha Değerli

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'deki 31 Mart'taki yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti kadın kolları ve okul aile birlikleri ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'deki 31 Mart'taki yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti kadın kolları ve okul aile birlikleri ile bir araya geldi.



"39 İLÇENİN TAMAMINA OYUNCAK KÜTÜPHANELERİ KURACAĞIZ"



Kağıthane merkez mahallesinde bulunan özel bir mekanda AK Parti kadın kolları ve okul aile birlikleri ile bir araya gelen Binali Yıldırım, "Hem Kağıthane'de hem de İstanbul'da yavrularımız için çok güzel işler yapacağız. Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, psikolojik, fiziksel gelişmeleri için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız. Çeşit çeşit oyuncaklarla çocuklar sıkılmadan oynayacak ve ailelerde büyük bir masraftan kurtulacak." dedi.



"İSTANBUL'UN HER İLÇESİNE YAVRULARIMIZ İÇİN 'DENE-YAP' ATÖLYELERİ KURACAĞIZ"



İstanbul'un 300 mahallesinde 955 tane kreş açacaklarını belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:



İstanbul'un her ilçesine yavrularımız için 'dene-yap' atölyeleri kuracağız. Çocuklar bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecek. Minik yavrularına bakmak için iş hayatından uzak kalan hanım kardeşlerim üzülmesin sizi de düşündük. Emine bacım, çocuğunu bize huzurla emanet edip işine gidebilecek. Çünkü yaşadığı mahalleye bir çocuk yuvası açacağız. Kadınlarımızın çocuklarını güvenle teslim edeceği okul öncesi eğitim yuvalarını bütün mahallelerde gerçekleştireceğiz. Fatma kardeşim de el emeği göz nuru ürünleri varsa evde yaptığı, biz belediye olarak bunları değerlendireceğiz ve satılmasına yardım edeceğiz. Emek alın teri değerli ama kadın emeği çok daha değerli.



"AİLELER SERTİFİKALI YARDIMCILARA SAHİP OLACAK"



Yıldırım, "Zehra kardeşim gel belediyeye seni de meslek sahibi yapalım diyeceğiz. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı nasıl yapılır bunları öğreneceksiniz. Bir yandan bu işi hakkıyla öğreneceksin, bir yandan da biz seni hakkıyla tanıyacağız ve değerlendireceğiz. Sabırlı ve iyiliksever biri olduğunu kanıtladığında sertifikanı alacaksın, böylece başvuran aileler sertifikalı yardımcılara sahip olacak." ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından salonda bulunan kadınlar, Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öte yandan, Binali Yıldırım Kağıthane'deki seçim çalışmaları kapsamında, bir minibüs durağını ziyaret ederek, Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti. Yıldırım, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yıldırım daha önce de Seyrantepe Mahallesi'nde yaptırılan Ulubatlı Hasan Camisi'nin açılışına katıldı. Cuma namazını burada kılan Binali Yıldırım, caminin yaptırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler, namazın ardından caminin açılış kurdelesini birlikte kesti.



- İstanbul

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