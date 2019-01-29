Binali Yıldırım Erenköy'de Vatandaşlarla Sohbet Etti
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde oturanların çay davetine katıldı.
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
, Erenköy
'de bir çay bahçesinde oturanların çay davetine katıldı. Binali Yıldırım, kendisini çay bahçesine çağıranların yanına giderek her biriyle tek tek tokalaştı, çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındakilere de simit ikram etti.
Burada kendisine sorulanları cevaplayan Yıldırım, Gebze- Halkalı
Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmalarının yapılmakta olduğunu ve projenin zor bir proje olduğunu söyledi. Çay
daveti yapanlara da Yıldırım'a teşekkür etti. Çocuklarla ayrıca ilgilenen Yıldırım bir çocuğu da kucağına alıp sevdi.
Görüntü Dökümü:
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Yıldırım'ın çay içmesi
Yıldırım'ın sohbet etmesi
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:42 Kaynak: DHA
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