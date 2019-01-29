Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Erenköy'de Vatandaşlarla Sohbet Etti

Binali Yıldırım Erenköy'de Vatandaşlarla Sohbet Etti

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde oturanların çay davetine katıldı.

Binali Yıldırım Erenköy'de Vatandaşlarla Sohbet Etti, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde oturanların çay davetine katıldı. Binali Yıldırım, kendisini çay bahçesine çağıranların yanına giderek her biriyle tek tek tokalaştı, çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındakilere de simit ikram etti. 

Burada kendisine sorulanları cevaplayan Yıldırım, Gebze- Halkalı Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmalarının yapılmakta olduğunu ve projenin zor bir proje olduğunu söyledi. Çay daveti yapanlara da Yıldırım'a teşekkür etti. Çocuklarla ayrıca ilgilenen Yıldırım bir çocuğu da kucağına alıp sevdi.

Görüntü Dökümü:

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Yıldırım'ın çay içmesi

Yıldırım'ın sohbet etmesi

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Çay, Binali Yıldırım, Erenköy, Politika
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