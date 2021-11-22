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Binali Yıldırım, Erzincan'da cami, yurt ve öğretmenevinin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Binali Yıldırım, Erzincan'da cami, yurt ve öğretmenevinin açılış töreninde konuştu Açıklaması

22.11.2021 16:56
Binali Yıldırım, Erzincan'da cami, yurt ve öğretmenevinin açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde sadece kendi işlerini yapmakla ve hastaların imdadına yetişmekle kalmadıklarını, 150'den fazla ülkeye de sağlık desteği verdiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde sadece kendi işlerini yapmakla ve hastaların imdadına yetişmekle kalmadıklarını, 150'den fazla ülkeye de sağlık desteği verdiklerini söyledi.

Çeşitli açılışlarda bulunmak üzere baba ocağına gelen Yıldırım, Çayırlı ilçesi girişinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Kurban kesilen karşılamada, bar ekibi gösteri yaptı.

Ardından ilçe merkezine geçen Yıldırım, mehteran gösterisini izledi ve kendisini karşılayanlarla sohbet etti.

Yıldırım, Çayırlı Merkez Cami önünde düzenlenen "Çayırlı Merkez Cami, KYK Yurdu ve Öğretmenevi Açılışı"na katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, memleketin her köşesinde inanılmaz hizmetler yaptıklarını belirtti.

Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini vurgulayan Yıldırım, "Sorunları torunlara bırakmadık. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirine yaklaştırdık." dedi.

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz"

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:

"20 yıldır terörle amansız mücadele veriyoruz. Gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ ile yılmaz mücadelemizi devam ettirdik ve devam ettireceğiz. Amacımız milletimizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine zarar veren kim varsa onlar bizim hedefimizdir, onlarla mücadele etmek boynumuzun borcudur. Bu topraklar bize atalarımızdan yadigar kaldı. Ay yıldızlı bayrağımıza yan bakan, toprağımıza karşı planlar kuran, bölgemizde huzuru ve barışı yok etmek için düşmanlarla iş birliği yapanlara asla fırsat vermeyeceğiz."

Türkiye ve millet için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, milletin yaşam kalitesini artırmak ve hayatını kolaylaştırmak için hizmet ettiklerini dile getirdi.

Yıldırım, milletten güç aldıkları sürece bunları yaptıklarını belirterek, "Her zaman arkamızda durdunuz, bize güç verdiniz, 'Yürü' dediniz, gösterdiğiniz yolda yürüyerek bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yürümeye ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkartmaya kararlıyız." diye konuştu.

"Felaket tellallığı yapanlar var"

Yıldırım, yaptıkları işlerin, insanların hayatını kolaylaştırmadığında kıymetinin olmadığını vurguladı.

"Bazen maalesef moral bozanlar ve felaket tellallığı yapanlar var" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlara aldırış etmeyelim. İki senedir dünyayı kasıp kavuran virüs belası var. Krizi yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Deprem, yangın veya sel olur, hemen tedbirlerinizi alırsınız ama belirsizlik olursa hiçbir tedbir alamazsınız. İşte bütün dünya ve Türkiye, iki yıldır bunu yaşıyor ama bütün bu şartlara rağmen Türkiye olarak bu salgında alnımızın akıyla imtihan verdik. Bu pandemi sürecinde hazırlıksız yakalanmadık, o büyük gelişmiş devletlerin çaresiz kaldığı noktada biz sadece kendi işlerimizi yapmakla ve hastalarımızın imdadına yetişmekle kalmadık, aynı zamanda 150'den fazla ülkeye de sağlık desteği verdik. Türkiye'ye yakışan işte budur. Sadece kendimiz için değil, bize umut bağlamış milyonlara karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu da yerine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Daha sonra Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrencilerle cami, yurt ve öğretmenevinin açılışını yaptı.

Yıldırım, açılışın ardından, Çayırlı Vilayetler Birliği Semiha Yıldırım Anaokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çayırlı Aşık Suvari KYK Yurdu, Bahadır Üretim Çiftliği ve Çayırlı Öğretmenevi'ni ziyaret etti.

Törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Belediye Başkanı Atınç Bahadır ile vatandaşlar katıldı.

Binali Yıldırım, Erzincan, Çayırlı, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, Erzincan'da cami, yurt ve öğretmenevinin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım, Erzincan'da cami, yurt ve öğretmenevinin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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