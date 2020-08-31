Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı - Son Dakika

Basına kapalı olarak gerçekleşen Binali Yıldırım'ın rafting video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kamu oyuyla paylaşıldı.

Karasu Nehrinde rafting sporunu herkesin rahatlıkla yapabileceğini belirten Binali yıldırım, su sporları ve doğa sporlarının yanı sıra Erzincan'ın tarihi ve doğa güzelliklerinin görülmeye değer olduğuna vurgu yaparak herkesi Erzincan'a beklediğini söyledi.

Acemoğlu Köprüsü mevkiinde çok sayıda rafting sporcusuyla birlikte rafting botlarına binen Yıldırım ve beraberindekiler, 6 kilometrelik parkurda yaklaşık 2 saat rafting yaparak Kemah ilçesine yakın bölgedeki Saklıbahçe mevkiinde parkuru tamamladılar.

- Binali Yıldırım Erzincan 'da rafting yaptı

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