Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Erzincanlılarla Bir Araya Geldi

Binali Yıldırım, Erzincanlılarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir.

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TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır." dedi.

Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği programa katıldı.

"Can Erzincan'ın evlatları olarak canıma can kattınız." sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, "Mutluluğumu katladınız. Varlığınızı bilmek, hissetmek bize her zaman huzur ve güven veriyor. Erzincan Refahiye Kayı köyünden çıkan 12 yaşındaki Binali, bugün Binali Yıldırım olduysa bunu İstanbul'a borçludur, İstanbul sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okuduğunu, meslek sahibi olduğunu, yuva kurduğunu ve siyasete başladığını aktaran Yıldırım, yaptıklarını bu şehre borçlu olduğunu anlattı.

Binali Yıldırım, İstanbulluların da umumi istek ve arzularını dikkate alarak partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sefere çıktık. Sefer bizden, zafer İstanbullu'dan ve Cenabı Mevlam'dan. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz sefere talibiz. Zafer, takdirdir. Onun için bir şey diyecek değiliz. Cumhur İttifakı olarak, bütün ilçe adaylarımızla 39 ilçeyle gece gündüz çalışacağız. Boş işlerle boş laflarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın, Anadolu topraklarına gitsin. Bölünmüş yollara, hızlı trenlere baksın. Hava yolunu nasıl halkın yolu yaptığımıza baksın. Bizi anlamak isteyenler Avrasya Tüneli'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan geçsin. Hızlı trenle Ankara'ya gitsin. Dünyanın en büyük havalimanını gidip, ziyaret etsin. Başka bir şeye gerek yoktur."

Türkiye'nin her köşesinde yolları böldüklerini, hayatları birleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi asla yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet, tek vatan olarak sonsuza kadar bu millet yürümeye devam edecek inşallah." dedi.

Yıldırım, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildiğini de anımsatarak, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim, benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:12 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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