Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Eşi Semiha Yıldırım ile Birlikte Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan...

Binali Yıldırım Eşi Semiha Yıldırım ile Birlikte Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan...

1 saat önce

- Ziyaretten detaylar Binali Yıldırım'ın TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı'nın söylediği türküye eşlik etmesi Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım'ın Selma Selçuker ile birlikte pasta kesmesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Eşi Semiha Yıldırım...

- Ziyaretten detaylar
Binali Yıldırım'ın TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı'nın söylediği türküye eşlik etmesi
Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım'ın Selma Selçuker ile birlikte pasta kesmesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti.

Yıldırım ziyareti sırasında 92 yaşında ki gazeteci Selma Selçuker'in yaş kutlamasınada katıldı. Yaş günü pastasını Selçuker ile birlikte kesti. Yıldırım ardından TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini bir konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi.

Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Guruda'nın ablası Ayten Erman'a da başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Akseki, Selma, Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, Güncel
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