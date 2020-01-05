Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gelini İlknur Yıldırım'ın 93 yaşında vefat eden dedesi İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gelini İlknur Yıldırım'ın 93 yaşında vefat eden dedesi İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

İsmail Sarı'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Alaaddin Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünürü İskender Sarı ve diğer aile fertleri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmail Sarı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Binali Yıldırım, İsmail Sarı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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