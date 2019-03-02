Binali Yıldırım Esnafı Ziyaret Etti, Döner Kesti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.



Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Yıldırım, sabah AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi'ne geçti.



Yıldırım, kestaneciden satın aldığı kestaneleri etrafında bulunan vatandaşlara ve gazetecilere ikram etti.



Emeklilikte yaşa takıldığını söyleyen ve sorunlarının ne zaman çözüleceğini soran bir vatandaşa ise Yıldırım, "Sabır, biraz daha sabır." diye karşılık verdi.



Simit tezgahından simit satın alan Yıldırım, bir kebap salonunda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Esnafla sohbet eden Yıldırım, bir esnafın kendisine sunduğu Boşnak böreğinin de tadına baktı.



Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

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