Binali Yıldırım: Evde Bakım Hizmetlerinde Rutin Takvimden Çıkacağız

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AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.

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