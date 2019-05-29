Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Fatih'te çarşamba pazarını gezdi
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Binali Yıldırım, Fatih'te çarşamba pazarını gezdi

48 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih'teki çarşamba pazarını dolaşarak esnafla sohbet etti.

Binali Yıldırım, Fatih'te çarşamba pazarını gezdi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih'teki çarşamba pazarını dolaşarak esnafla sohbet etti. Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan pazarcıların tezgah kapatmaları saat 20.00'yi geçtiği takdirde ceza kesilmemesi için müsamaha istedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih'teki çarşamba pazarını ziyaret etti. Pazar ziyaretinde Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti. Yıldırım, tezgahları dolaşarak esnafla sohbet etti. Pazar esnafı, saat 20.00'den sonra tezgahlarını kapatmadıkları takdirde ceza yediklerini söyleyerek Yıldırım'dan konuya bir çözüm kazandırmasını istedi. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım da Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a pazar esnafına saat konusunda müsamaha gösterilmesi gerektiğini söyledi. Esnafa "hayırlı işler" dileyen Yıldırım'a, pazar esnafı ve pazara alışverişe gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım'a sarılarak birlikte fotoğraf çektirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:31 Kaynak: İHA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Fatih, Güncel
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