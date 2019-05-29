Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Fatih'te Çarşamba pazarını ziyaret etti
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Binali Yıldırım Fatih'te Çarşamba pazarını ziyaret etti

44 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba semt pazarını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Fatih'te Çarşamba pazarını ziyaret etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba semt pazarını ziyaret etti. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve partililer eşlik etti.
Pazarı gezerek esnaf ile sohbet eden Yıldırım, tezgahını toplayan bir pazarcıya "Topluyor musun?" diye soru sordu. Pazarcı, "Topluyorum. 20.00'a kadar zaman var. Yoksa ceza var" yanıtını verdi. Yıldırım' Ergün Turan'a "20.00'dan gece, 21.00'a 22.00'a kalındığında ceza yazılıyormuş, neden yazıyorsunuz? Hava kaçta kararıyor. Biraz müsamaha göstermek lazım" dedi.
Pazar ziyareti sırasında vatandaşlar Yıldırım'la bol bol fotoğraf çektirdi.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:32 Kaynak: DHA
AK Parti, Binali Yıldırım, Fatih, Güncel
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