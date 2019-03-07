Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

22 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti, System.String[]
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Kadıköy'deki kulüp binasında saat 15.45'te Binali Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Bazı kulüp yöneticilerinin de katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yıldırım'a üzerinde "34 Binali Yıldırım" yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:20 Kaynak: DHA

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