Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım'a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldırım'ı karşıladı. Binali Yıldırım ile Ali Koç, aynı masada oturarak basına poz verdi. Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım'a adının yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Fenerbahçe Spor Kulübü, Binali Yıldırım, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medine Tweetiyle Tepki Gören Berna Laçin'e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Sürpriz Karar! Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]