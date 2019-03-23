Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım 'Futbolla' Buluştu

Binali Yıldırım 'Futbolla' Buluştu

19 dakika önce

Yıldırım: Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren futbol hepimizi ortak paydada buluşturduBinali Yıldırım, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla buluştu.

Binali Yıldırım 'Futbolla' Buluştu, System.String[]
Yıldırım: Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu

Binali Yıldırım, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla buluştu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Adile Sultan Yalısı'nda cuma akşamı gerçekleştirilen görüşmeye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı. 

Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu. Bu akşam Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları çin kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Futbol, Spor
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