Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

Binali Yıldırım, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

21 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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