Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te Her Partiden, Her Siyasi Görüşten. Ben Hepsinin Başkanı Oldum....

Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te Her Partiden, Her Siyasi Görüşten. Ben Hepsinin Başkanı Oldum....

43 dakika önce

Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullu'nun başkanı olacağım."

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullu'nun başkanı olacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:03 Kaynak: AA

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