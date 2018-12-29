Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te Her Partiden, Her Siyasi Görüşten. Ben Hepsinin Başkanı Oldum....
43 dakika önce
Binali Yıldırım: "Gazi Meclis'te her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullu'nun başkanı olacağım."
Binali Yıldırım
: "Gazi Meclis'te her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullu'nun başkanı olacağım."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:03 Kaynak: AA
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi