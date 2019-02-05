Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(Gebze-Halkalı Banliyö Hattı) Benim Edindiğim Bilgi, Mart Ayının 10'undan...

Binali Yıldırım: "(Gebze-Halkalı Banliyö Hattı) Benim Edindiğim Bilgi, Mart Ayının 10'undan...

49 dakika önce

Binali Yıldırım: "(Gebze-Halkalı banliyö hattı) Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "(Gebze- Halkalı banliyö hattı) Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Gebze, Halkalı, Güncel
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