Binali Yıldırım: "(Gebze-Halkalı Banliyö Hattı) Benim Edindiğim Bilgi, Mart Ayının 10'undan...
49 dakika önce
Binali Yıldırım: "(Gebze-Halkalı banliyö hattı) Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek.
Binali Yıldırım
: "(Gebze- Halkalı
banliyö hattı) Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:51 Kaynak: AA
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