Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde Konuştu - İstanbul

Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde Konuştu - İstanbul

1 saat önce

- Alandan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.

- Alandan görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:50 Kaynak: AA

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