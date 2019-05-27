Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı

Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı

2 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.
Binali Yıldırım, Geleneksel Roman İftarı na katıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:37 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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