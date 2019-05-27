Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:37 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleneksel Roman İftarı"na katıldı.
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