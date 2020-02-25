Binali Yıldırım, gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, gençlerle buluştu - Son Dakika

Binali Yıldırım, gençlerle buluştu

6 saat önce

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katıldı.

Binali Yıldırım, gençlerle buluştu, System.String[]

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katıldı.

TÜGVA Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katılan Binali Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda gençlere hitap etti. Söyleşiye Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. TÜGVA İl Temsilcisi Yunus Emre Korkmaz, Binali Yıldırım'a "Sayın Başbakanım" diye hitap edince, esprili bir dille Yıldırım, "Başbakan falan kalmadı, burada başbakan yok" diye yanıt verdi.

Basına kapalı gerçekleşen program Yıldırım'ın gençlere hitap etmesinin ardından son buldu.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
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