Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (Mhp Genel Başkanı Bahçeli) Ziyareti Cumhur İttifakına Güç...

Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (Mhp Genel Başkanı Bahçeli) Ziyareti Cumhur İttifakına Güç...

41 dakika önce

Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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