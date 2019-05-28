Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi gerekiyor"
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım: "Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi gerekiyor"

2 saat önce

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım:
- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:11 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada! İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]