Binali Yıldırım Görevini Celal Adan'a Devretti
15 dakika önce
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.
Binali Yıldırım
, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan
'a devretti.
Meclis Başkanlığı görevinden dün istifa eden Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti. Devir teslim dolayısıyla Meclis Başkanlığı makamında bir tören düzenlendi.
En yaşlı Meclis Başkanveli sıfatıyla görevi devralan Celal Adan, yeni başkan seçiline kadar Geçici Başkan olarak görev yapacak
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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