Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Görevini Celal Adan'a Devretti

Binali Yıldırım Görevini Celal Adan'a Devretti

15 dakika önce

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.

Meclis Başkanlığı görevinden dün istifa eden Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti. Devir teslim dolayısıyla Meclis Başkanlığı makamında bir tören düzenlendi.

En yaşlı Meclis Başkanveli sıfatıyla görevi devralan Celal Adan, yeni başkan seçiline kadar Geçici Başkan olarak görev yapacak

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Celal Adan, Güncel
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