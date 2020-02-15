Binali Yıldırım Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Binali Yıldırım Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "İnşallah bundan sonra bağımsızlığımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz ortak paydasında şer güçlerle mücadele etmeye, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Binali Yıldırım Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "İnşallah bundan sonra bağımsızlığımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz ortak paydasında şer güçlerle mücadele etmeye, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Yıldırım, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği kentte, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamlarında ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Yıldırım, Erzincanlı olduğunu ve atalarının Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Çimen Yaylası'nda yaşadığını söyledi.

Yıldırım, bu topraklara hizmet ve vefa borcu olduğunu belirterek, milletin desteğiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte son 17 yılda ülkenin her tarafında güzel hizmetler yaptıklarını aktardı.

Yolları bölüp hayatları birleştirdiklerini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yolları böldük. Ülkenin doğusunu batısıyla kuzeyini güneyine buluşturduk ama bir şeye çok dikkat ettik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. 15 Temmuz'da alçak FETÖ'ye, PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi kanlı örgütlere karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir bağımsızlık mücadelesi vererek bugünlere geldik. Bu mücadelemiz halen devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, artık yurt dışında da terörü bulunduğu yerde yok etmek, ülkemizi aydınlık yarınlara hazırlamak, milletimizin huzuru ve güvenliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Ardından MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım, İl Başkanı Nadim Aydın ve partililerce karşılandı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ifade ederek, Bahçeli'nin çağrısı üzerine milliyetçi ve ülkücülerin meydanlara inmesiyle alçak FETÖ terör örgütüne o gece hak ettikleri dersin verildiğini söyledi.

Şehitler ve gaziler olmasına rağmen ay yıldızlı bayrağı gökten indirtmediklerini, ezanları dindirtmediklerini belirten Yıldırım, "Orada başlayan bu birliktelik daha sonra Yenikapı ruhuyla ve daha sonra da anayasa değişikliğinde devam etti. Ondan itibaren de bugün ve bundan sonra da Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, milletimizin refahı için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, bugün Türkiye'nin etrafında yaşanan olayları gördüklerinde bu birlikteliğin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, "Coğrafyamızda Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Irak'ta, bölgede yaşanan her türlü olumsuzluğa baktığımızda esasen 100 yıl önce yarım kalmış bir hesabın görülmesinden başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı olarak MHP ile yaptıkları işlere değinen Yıldırım, "İnşallah bundan sonra bağımsızlığımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz ortak paydasında şer güçlerle mücadele etmeye, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Erzincan'a hareket etti.

Binali Yıldırım, Gümüşhane, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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