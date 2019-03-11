Binali Yıldırım, Güngören'de Vatandaşlara Hitap Etti
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti ve ardından otobüsten vatandaşları selamladı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım
, AK Parti Güngören
İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti ve ardından otobüsten vatandaşları selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:38 Kaynak: AA
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