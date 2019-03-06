Binali Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu Ziyaret Etti
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın okulu ziyareti AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu...
- AK Parti İstanbul
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın okulu ziyareti
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece
'de Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi
Proje Okulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, çocuklarla selamlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:42 Kaynak: AA
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