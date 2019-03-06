Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın okulu ziyareti AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu...

- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın okulu ziyareti
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, çocuklarla selamlaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Küçükçekmece, Binali Yıldırım, Anadolu Lisesi, Hacı Bektaş, Güncel
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