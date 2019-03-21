Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Halkalı'da Düzenlenen Nevruz Programına Katıldı (1)

Binali Yıldırım, Halkalı'da Düzenlenen Nevruz Programına Katıldı (1)

15 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.

Binali Yıldırım, Halkalı'da Düzenlenen Nevruz Programına Katıldı (1), System.String[]
AK  Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki nevruz programına gelişinde Binali Yıldırım'ı Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz karşıladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Halkalı, Binali Yıldırım, Güncel
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