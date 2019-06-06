Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, hastane ziyaretinde bulundu
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Binali Yıldırım, hastane ziyaretinde bulundu

45 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın hastane ziyaretinden detaylar Binali Yıldırım'ın hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunması DİYARBAKIR - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da hastane ziyaretinde bulundu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın hastane ziyaretinden detaylar
Binali Yıldırım'ın hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunması DİYARBAKIR - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da hastane ziyaretinde bulundu. Yıldırım, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Binali Yıldırım, hastane ziyaretinde bulundu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:56 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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