Binali Yıldırım, hastane ziyaretinde bulundu
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın hastane ziyaretinden detaylar Binali Yıldırım'ın hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunması DİYARBAKIR - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da hastane ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:56 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın hastane ziyaretinden detaylar
Binali Yıldırım'ın hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunması DİYARBAKIR - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır
'da hastane ziyaretinde bulundu. Yıldırım, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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