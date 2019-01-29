Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(Hdp'nin İstanbul'da Aday Göstermemesi) Kimse Kürtlerin Oyunu Çantada Keklik...

Binali Yıldırım: "(Hdp'nin İstanbul'da Aday Göstermemesi) Kimse Kürtlerin Oyunu Çantada Keklik...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "(HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi) Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "( HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi) Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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