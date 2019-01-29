Binali Yıldırım: "(Hdp'nin İstanbul'da Aday Göstermemesi) Kimse Kürtlerin Oyunu Çantada Keklik...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "(HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi) Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz.
Binali Yıldırım
: "( HDP
'nin İstanbul
'da aday göstermemesi) Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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