Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak" - Son Dakika

Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak"

02.04.2021 13:14
Binalı Yıldırım:

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, İzmir'de yaptığı ziyaretler sırasında 2024 yerel seçimlerinde İzmir'i AK Parti hizmetleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, İzmir'de yaptığı ziyaretler sırasında 2024 yerel seçimlerinde İzmir'i AK Parti hizmetleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretler için İzmir'e geldi. Binalı Yıldırım, ilk olarak Bakırçay Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, burada Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile üniversitenin anı defterini imzaladıktan sonra bir görüşme düzenledi. Yıldırım daha sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım burada da vatandaşlar tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Yıldırım'dan pandemi mesajları

Binali Yıldırım, pandemiyle mücadelenin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yaptı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyareti için geldiğini ifade eden Yıldırım, "Aklımdan böyle bir planlama geçmedi. Sessiz sedasız kimse katılmasın diye de il başkanı arkadaşlarımıza tembih ettim; ama sevgi engel tanımıyor. Allah sizlerden razı olsun. Gençlerle yüz yüze geleceğimiz, kucaklaşacağımız o günlerin elbette yakın olmasını rabbimden niyaz ediyoruz. Gayret edeceğiz ve tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

"Hedefimiz İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak"

İzmir'i AK Parti hizmetiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, "Menemen'in güzel şeylerle anılması lazım. Menemenliler bunu hak ediyor. Görevi devralan Aydın başkanımızın Menemen'in aydınlık günleri için canla başla çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bu sevgi, bu inancımızı daha da sağlamlaştırıyor ve pekiştiriyoruz. Kendisine Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz de kongremiz bitirdik. Yeni döneme bismillah dedik. Yeni dönem nedir? 2023 ve 2024 hedeflerine ulaşmak. 2023'te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen? 2024'de de inşallah İzmir'de yerel seçimlerde hem ilçelerde hem de İzmir Büyükşehir de hedefimiz, İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak. Buna hazır mıyız? Bunun yolu Menemen'de, Kiraz'da, Bayındır'da, Bergama'da ve Ödemiş'te Cumhur ittifakı da gittikçe güçlenerek devam ediyor. Hem Türkiye geneline hem de belediyelerimizde işbirliğini daha da güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, Menemen AK Parti Teşkilatının gurur duyulacak bir teşkilat olduğunu söyleyerek, "Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve ekibine çok güveniyoruz, Menemen'in çehresini ve kaderini değiştirecekler" şeklinde konuştu.

Yıldırım daha sonra Katip Çelebi Üniversitesini ziyaret etmek üzere Menemen Belediyesinden ayrıldı. Yıldırım'a ziyaretleri esnasında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri; Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve önceki dönem milletvekili Necip Alkan eşlik etti. - İZMİR

Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak

Milletvekili, AK Parti, Menemen, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binalı Yıldırım: 'Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak' - Son Dakika


Son Dakika

Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu Çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıklar beraat etti Çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıklar beraat etti
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı         
14:31
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı         
14:07
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Babasını öldüren evlat ve annesi, yıllar süren işkenceyi anlattı! Domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tutmuş Babasını öldüren evlat ve annesi, yıllar süren işkenceyi anlattı! Domuz bağıyla bağlayıp günlerce banyoda tutmuş         
12:45
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu         
11:55
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 14:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei