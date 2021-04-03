Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak" - Son Dakika

Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak"

03.04.2021 00:46

Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak" AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, İzmir'de yaptığı ziyaretler sırasında 2024 yerel seçimlerinde İzmir'i AK Parti hizmetleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak"

İZMİR - AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, İzmir'de yaptığı ziyaretler sırasında 2024 yerel seçimlerinde İzmir'i AK Parti hizmetleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretler için İzmir'e geldi. Binalı Yıldırım, ilk olarak Bakırçay Üniversitesine ziyaret yaptı. Yıldırım, burada Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile üniversitenin anı defterini imzaladıktan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım daha sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti. Burada vatandaşlar tarafından tezahüratlarla karşılanan Yıldırım, kürsüde konuşma yaptı.

Yıldırım'dan pandemi mesajları

Binali Yıldırım, pandemiyle mücadelenin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yaptı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyareti için geldiğini ifade eden Yıldırım, "Aklımdan böyle bir planlama geçmedi. Sessiz sedasız kimse katılmasın diye de il başkanı arkadaşlarımıza tembih ettim; ama sevgi engel tanımıyor. Allah sizlerden razı olsun. Gençlerle yüz yüze geleceğimiz, kucaklaşacağımız o günlerin elbette yakın olmasını rabbimden niyaz ediyoruz. Gayret edeceğiz ve tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

"Hedefimiz İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak"

İzmir'i AK Parti hizmetiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, "Menemen'in güzel şeylerle anılması lazım. Menemenliler bunu hak ediyor. Görevi devralan Aydın başkanımızın Menemen'in aydınlık günleri için canla başla çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bu sevgi, bu inancımızı daha da sağlamlaştırıyor ve pekiştiriyoruz. Kendisine Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz de kongremiz bitirdik. Yeni döneme bismillah dedik. Yeni dönem nedir? 2023 ve 2024 hedeflerine ulaşmak. 2023'te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen? 2024'de de inşallah İzmir'de yerel seçimlerde hem ilçelerde hem de İzmir Büyükşehir de hedefimiz, İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak. Buna hazır mıyız? Bunun yolu Menemen'de, Kiraz'da, Bayındır'da, Bergama'da ve Ödemiş'te Cumhur ittifakı da gittikçe güçlenerek devam ediyor. Hem Türkiye geneline hem de belediyelerimizde işbirliğini daha da güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, Menemen AK Parti Teşkilatının gurur duyulacak bir teşkilat olduğunu söyleyerek, "Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve ekibine çok güveniyoruz, Menemen'in çehresini ve kaderini değiştirecekler" şeklinde konuştu.

Yıldırım daha sonra Katip Çelebi Üniversitesini ziyaret etmek üzere Menemen Belediyesinden ayrıldı. Yıldırım'a ziyaretleri esnasında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri; Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve önceki dönem milletvekili Necip Alkan eşlik etti.

Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak
Binalı Yıldırım: Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak

Milletvekili, AK Parti, Menemen, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binalı Yıldırım: 'Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak' - Son Dakika


Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 01:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binalı Yıldırım: "Hedefimiz; İzmir'de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei