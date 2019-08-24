Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi
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Binali yıldırımı İzmir'de karşılanması görüntüleri Helikopterle yangın alanını inceleme görüntüleri İZMİR - Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:35 Kaynak: AA
Binali yıldırımı İzmir'de karşılanması görüntüleri
Helikopterle yangın alanını inceleme görüntüleri İZMİR - Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi.
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