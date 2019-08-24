Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi (2)
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Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi (2)

1 saat önce

Binali Yıldırım'ın yangın alanını inceleme görüntüleri - Helikopterden yanan alanın görüntüleri - Binali Yıldırım'ın hava alanında yürümesi görüntüleri İZMİR -Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi.

Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi (2), System.String[]

Binali Yıldırım'ın yangın alanını inceleme görüntüleri

- Helikopterden yanan alanın görüntüleri

- Binali Yıldırım'ın hava alanında yürümesi görüntüleri İZMİR -Binali Yıldırım, helikopterle yanan alanları inceledi.

Binali Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:11 Kaynak: AA
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