Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM: HER AMATÖR KULÜBÜMÜZE 100 BİN LİRA DESTEK VERECEĞİZ
Son Dakika Güncel Haber

BİNALİ YILDIRIM: HER AMATÖR KULÜBÜMÜZE 100 BİN LİRA DESTEK VERECEĞİZ

56 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de 'Amatör Spor Kulüpleri Buluşması'na katıldı.

BİNALİ YILDIRIM: HER AMATÖR KULÜBÜMÜZE 100 BİN LİRA DESTEK VERECEĞİZ, System.String[]

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de 'Amatör Spor Kulüpleri Buluşması'na katıldı. Buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer aldı.
Burada konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'da 900'ün üzerinde amatör spor kulübü var. Amatör spor kulüpleri için çok ama çok önemli desteğimiz var. Biliyorsunuz amatör spor kulüpleri ilçe ve büyükşehir belediyelerinin desteğini alıyor. Birlikte çalışıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. O yüzden size amatör spor kulüpleriyle ilgili büyük müjdemi açıklıyorum. Pazar günü yapılacak seçimde nasip olur bu şehrin belediye başkanı olursam bunu kamuoyuna açıkladım, her amatör kulübümüze 100 bin lira tutarında destek vereceğiz" dedi.
 
"2 MİLYON GENCİMİZİ AMATÖR SPORLA MUTLAKA TANIŞTIRACAĞIZ"
Yıldırım, "Mahalle karşılaşmaları yapılacak, ilçe karşılaşmaları yapılacak ve İstanbul Amatör Kulüpler Şampiyonası da yapılacak. Eleme usulü bu çalışmayı da başlatacağız. İki korner bir gol. Bunları yaparken Fair-Play çok önemli. Futbolda Fair-Play siz iyi bilirsiniz. Arkadan tekme atmak yok değil mi? Fair-Play oynamayana sarı kart göstermeye hazır mısınız? Pazar günü sarı kartı gösterecek misiniz? Helal olsun" diye konuştu.
İstanbul'un ne kadar lisanslı amatör sporcusu var? 200 bin. 200 bin İstanbul'a yakışır mı? Bunun içinde 20'den fazla branş var. 200 bin nedir kardeşim. 2 milyon hedefimiz var. 2 milyon gencimizi amatör spora mutlaka tanıştıracağız, spor yapacağız." ifadelerini kullandı. 
Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a arkasına isminin yazıldığı Türkiye milli takım forması hediye edildi.  

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Salondan genel ve detaylar
-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Binali Yıldırım'a forma hediye edilmesi


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
AK Parti, Sarıyer, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi İDO'dan "23 Haziran'da sefer iptali" iddialarına ilişkin açıklama geldi Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM: HER AMATÖR KULÜBÜMÜZE 100 BİN LİRA DESTEK VERECEĞİZ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]