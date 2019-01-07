Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Her Türlü Sorunuzu Cevaplamaya Amadeyim. Her Şeyi Sorabilirsiniz.

Binali Yıldırım: "Her Türlü Sorunuzu Cevaplamaya Amadeyim. Her Şeyi Sorabilirsiniz.

2 saat önce

Binali Yıldırım: "Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:19 Kaynak: AA

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