Binali Yıldırım: "Her Türlü Sorunuzu Cevaplamaya Amadeyim. Her Şeyi Sorabilirsiniz.

Binali Yıldırım: "Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz.

Binali Yıldırım: "Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun."

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