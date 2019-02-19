Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Hızlı Treni ile Yolculuk Yaptı

Binali Yıldırım, Hızlı Treni ile Yolculuk Yaptı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan İstanbul'a Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı.

Binali Yıldırım, Hızlı Treni ile Yolculuk Yaptı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan İstanbul'a Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı. Vagonları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, makinist kabinini de ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndaki devir teslim töreninin ardından Ankara'dan İstanbul'a ailesi ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı. Yıldırım, hızlı trenin tüm vagonlarını gezerek, trende bulunan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Trende bulunan bazı vatandaşların yakınları ile cep telefonu ile görüntülü konuşan Binali Yıldırım, yolcularla fotoğraf da çektirdi. Yıldırım ayrıca hızlı trenin makinist kabinini de ziyaret ederek, makinistlerle kısa bir süre sohbet etti. Yaklaşık dört saatlik yolculuk, Pendik Tren Garı'nda sona erdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

Ankara, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu Vatandaştan CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'na: AK Parti'ye Gelin

Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:40:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Hızlı Treni ile Yolculuk Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]