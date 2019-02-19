Binali Yıldırım, Hızlı Treni ile Yolculuk Yaptı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan İstanbul'a Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Ankara
'dan İstanbul'a Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı. Vagonları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, makinist kabinini de ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndaki devir teslim töreninin ardından Ankara'dan İstanbul'a ailesi ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yaptı. Yıldırım, hızlı trenin tüm vagonlarını gezerek, trende bulunan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Trende bulunan bazı vatandaşların yakınları ile cep telefonu ile görüntülü konuşan Binali Yıldırım, yolcularla fotoğraf da çektirdi. Yıldırım ayrıca hızlı trenin makinist kabinini de ziyaret ederek, makinistlerle kısa bir süre sohbet etti. Yaklaşık dört saatlik yolculuk, Pendik
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:59 Kaynak: İHA
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