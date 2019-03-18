Binali Yıldırım: "Hizmet Anlayışımda, Vatandaşa Rağmen, Dayatma Şeklinde Bir Çalışma Anlayışı Yok"
1 saat önce
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Bayrampaşa'da "Esnafla Buluşma Programında konuştu.
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Bayrampaşa'da "Esnafla Buluşma Programında konuştu
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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