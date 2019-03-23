Binali Yıldırım Huzurevini Ziyaret Etti
53 dakika önce
Haber - Kamera: İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti.
Haber - Kamera: İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, eşi Semiha Yıldırım
ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki
Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti. Yıldırım ziyareti sırasında 92 yaşındaki gazeteci Selma
Selçuker'in yaş kutlamasına da katıldı. Binali Yıldırım, yaş günü pastasını Selçuker ile birlikte kesti. Yıldırım ardından TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini bir konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman
'a da başsağlığı diledi.
Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'dan görüntü
-Hıuzurevi'ni ziyaret etmesi
-Mini konserden görüntü
-Semiha Yıldırım'dan görüntü
-Huzurevindekilerle sohbet etmesi
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:51 Kaynak: DHA
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