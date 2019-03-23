Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Huzurevini Ziyaret Etti

Binali Yıldırım Huzurevini Ziyaret Etti

46 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti.

Binali Yıldırım Huzurevini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti. Yıldırım ziyareti sırasında 92 yaşındaki gazeteci Selma Selçuker'in yaş kutlamasına da katıldı. Binali Yıldırım, yaş günü pastasını Selçuker ile birlikte kesti. Yıldırım ardından TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini bir konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman'a da başsağlığı diledi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

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