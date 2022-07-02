Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, pilotun rahatsızlanması nedeniyle Bilecik'e acil indi - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, pilotun rahatsızlanması nedeniyle Bilecik'e acil indi

02.07.2022 20:34
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, pilotun rahatsızlanması nedeniyle Bilecik'e acil indi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götürmekte olan helikopter Bilecik'e acil iniş yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali YıldırımBursa'ya götürmekte olan helikopter Bilecik'e acil iniş yaptı. Helikopterin, pilotun göğüs ağrısı şikayetiyle acil indiği öğrenilirken, Yıldırım'ın ise başka bir helikopterle Bursa'ya gittiği belirtildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Ankara'dan alıp Bursa'ya götürmekte olan helikopterin birinci pilotu, Bilecik semalarındayken rahatsızlandı. Helikopterin ikinci pilotu, yapılan görüşmelerin ardından Yıldırım ve beraberindekileri Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine indirdi. Yıldırım, AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Göğüs ağrısı şikayeti olan birinci pilot, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Pilotun durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtildi. Yıldırım ve beraberindekilerin ise başka bir helikopterle Bursa'ya götürüldükleri öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter, pilotun rahatsızlanması nedeniyle Bilecik'e acil indi - Son Dakika

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